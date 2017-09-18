ماريا تتحول إلى إعصار وتتجه صوب الكاريبي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اشتدت قوة العاصفة ماريا لتصبح إعصارا من الفئة الأولى يتجه نحو البحر الكاريبي الذي لم يلملم الكثير من جزره بعد آثار الدمار الذي تسبب به قبل أقل من أسبوعين الإعصار إرما.

وقال المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير إنه في الساعة 21,00 ت غ كانت عين الإعصار ماريا على بعد 225 كلم شمال شرق بربادوس ترافقه رياح تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، ما يجعله إعصارا من الفئة الأولى ” المستوى الأدنى على سلم تصاعدي من خمس فئات “.

وأضاف أنه ” بحسب توقعات المسار فإن عين الإعصار ماريا ستمر مساء الاثنين فوق جزر أنتيل ويندوارد ثم سيمر الثلاثاء فوق الطرف الشمالي الشرقي للبحر الكاريبي “.