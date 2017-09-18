الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي تهديدات كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتصالاً هاتفياً برئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، ناقشا خلاله إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً حلق فوق اليابان للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أسابيع.

وأوضح بيان عن البيت الأبيض، أن الرئيسين أشارا إلى أن كوريا الشمالية تواصل تحديها للمجتمع الدولي حتى بعد أن أدانت الأمم المتحدة استفزازات كوريا الشمالية المتكررة بشدة.

وأضاف البيان أن الجانبان أكدا التزامهما بمواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز قدرات الردع والدفاع وزيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على كوريا الشمالية، ومواصلة التشاور خلال اجتماعهما في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل .