بالفيديو.. دفن طفلا رضيعا بالكامل في الرمال عدا رأسه.. وأبا الخيل يعلق - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

علق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، على مقطع فيديو متداول لطفل رضيع أقدم أحد الأشخاص على دفنه كاملا بالرمال عدا رأسه.

وأكد أبا الخيل، أن ما تعرض له الطفل نوع من الإيذاء، والقائم به يعتبر مُعنفاً، قائلا: ” ما يتعرض له الطفل يُعد إيذاء، ومَن قام بمثل هذا الفعل يعتبر مُعنفاً ومسيئاً للطفل وفق نظام الحماية من الإيذاء “.

وأوضح الاستشاري في أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن الدفن في الرمال لا يعالج الشحنات الكهربائية بالقلب أو الدماغ، ولا يعالج تأخر الطفل في المشي، لافتاً إلى أن ذلك قد يكون سبباً في القضاء عليه لضغطه على القفص الصدري.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طفلاً رضيعاً وهو يبكي ويصرخ بشدة بعد دفنه في الرمال بشكل كامل عدا رأسه، بينما يقوم شخص بتصويره ضاحكاً على صراخ الطفل.