بالفيديو.. دفن طفلا رضيعا بالكامل في الرمال عدا رأسه.. وأبا الخيل يعلق - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. دفن طفلا رضيعا بالكامل في الرمال عدا رأسه.. وأبا الخيل يعلق
علق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، على مقطع فيديو متداول لطفل رضيع أقدم أحد الأشخاص على دفنه كاملا بالرمال عدا رأسه.
وأكد أبا الخيل، أن ما تعرض له الطفل نوع من الإيذاء، والقائم به يعتبر مُعنفاً، قائلا: ” ما يتعرض له الطفل يُعد إيذاء، ومَن قام بمثل هذا الفعل يعتبر مُعنفاً ومسيئاً للطفل وفق نظام الحماية من الإيذاء “.
وأوضح الاستشاري في أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن الدفن في الرمال لا يعالج الشحنات الكهربائية بالقلب أو الدماغ، ولا يعالج تأخر الطفل في المشي، لافتاً إلى أن ذلك قد يكون سبباً في القضاء عليه لضغطه على القفص الصدري.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طفلاً رضيعاً وهو يبكي ويصرخ بشدة بعد دفنه في الرمال بشكل كامل عدا رأسه، بينما يقوم شخص بتصويره ضاحكاً على صراخ الطفل.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19424 ] نشر منذ 5 ساعات
شفت الدكتور النمر منزل هاالتغريدة
بعض المغردين يعتقدون انه يعالجه يوم انه دافنه ف التراب
ميدرون إن هذا طبع حيواني
طيب افرض قرصه شي ولا جسمه حساس مايتحمل
انت ياالخايس بنفسك لو ادفنوك
قومت الدنيا
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19424 ] نشر منذ 5 ساعات
التراب علاج للموتى واكرامآ للميت دفنه
اما الحي فليش تدفنه
إن شاءالله يكبر ويدفنك بيدينه
ويقولك تتذكر يبه
ايه تذكر احسن لك.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34042 ] نشر منذ 4 ساعات
ايش ذا الخبال والهبال اللي ماله حدود ؟؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12954 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا حمار كبير ناقصه ذيل لو يمر المقصب ويأخذ له ذيل ويركبه ليثبت حموريته
يدفن الرضيع ويروعه بصوته المقرف
هذا يجب يحاكم ويجلد كي ينال جزاءه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2551 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يصلح الحال والاحوال
لعب ولهو بايخ
مغرد[ عدد التعليقات: 626 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يلعن المخدرات
جيزان[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعزكم جحش أبوه
الواقع[ عدد التعليقات: 5165 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماذا تنظر من طفل كبير بين يديه طفل صغير
المشعفل[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 1 ساعة
لعنة الله عليه هذا المعتوه الله يسلط عليه في الدنيا والآخرة ويجعله عبرة لمن يعتبر.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله
من لا يرحم لا يرحم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 55 دقيقة
جيبو ابوه المريض ودفنوه من راسه وخلو رجوله برا التراب علي شكل سبعة
هذا ابو بزر ومريض يبي من يربيه الله المستعان
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 55 دقيقة
سيقول علاج بالتراب وان ن الطفل يعاني من حساسية الجلد وهذ طب بديل ومجرب
✔️ ✔️[ عدد التعليقات: 5792 ] نشر منذ 31 دقيقة
حيوان وغير مؤتمن على هالطفل
حسبي الله عليك