أمريكا تهدد بنقل ملف كوريا الشمالية من مجلس الأمن للبنتاجون - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن خيارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لاحتواء البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية نفدت وإن واشنطن قد تضطر لنقل القضية إلى وزارة الدفاع “البنتاجون”.

وقالت هيلي في مقابلة صحفية ” لقد استنفدنا إلى حد كبير جميع الخيارات التي بالإمكان اللجوء إليها في هذه المرحلة في مجلس الأمن”، مضيفة أنها سعيدة جدا أن تسلم ملف كوريا الشمالية إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس.

وردا على سؤال عن تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد فيه الشهر الماضي كوريا الشمالية من أن أي تهديد من قبلها سيواجه “بالنار والغضب”، قالت هيلي “لم يكن تهديدا أجوف”.

وأضافت هيلي “إذا واصلت كوريا الشمالية هذا السلوك الطائش، وإذا ما اضطرت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها بأي شكل ممكن فإن كوريا الشمالية ستدمر. نحن جميعا نعلم ذلك ولكن لا أحد منا يريد ذلك.. لا أحد منا يريد الحرب”.

وتابعت “نحن نحاول استخدام كل الخيارات الأخرى المتاحة لدينا لكن هناك أيضا الكثير من الخيارات العسكرية المتاحة على الطاولة”.