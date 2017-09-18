المعارضة القطرية تعلق على بيان عبدالله آل ثاني - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، أن بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، يسعى إلى توحيد الصفوف في قطر التي تواجه أزمة بسبب تعنت النظام.

وقال الهيل، في تغريدة على حسابه بتويتر، ” يا أهل قطر سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني يسعى إلى توحيد الصفوف، ففشل نظام الحمدين في الالتزام بتعهداتهم يلزمنا بالتوحد من أجل الوطن “.