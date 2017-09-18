المعارضة القطرية تعلق على بيان عبدالله آل ثاني - صحيفة صدى الالكترونية

المعارضة القطرية تعلق على بيان عبدالله آل ثاني
أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، أن بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، يسعى إلى توحيد الصفوف في قطر التي تواجه أزمة بسبب تعنت النظام.
وقال الهيل، في تغريدة على حسابه بتويتر، ” يا أهل قطر سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني يسعى إلى توحيد الصفوف، ففشل نظام الحمدين في الالتزام بتعهداتهم يلزمنا بالتوحد من أجل الوطن “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12935 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطر محتاجه الان الى توحيد الصف والعمل على تغيير النظام بالقوه العسكريه القطريه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34026 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين خير ,,