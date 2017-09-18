الأمم المتحدة تدعم تحصين 150 ألف طفل روهينجي ضد الأمراض المميتة - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأحد، عزمها تقديم الدعم اللازم لحملة وزارة الصحة البنغالية الهادفة إلى تحصين 150 ألف طفل من مسلمي الروهينجا ضد الأمراض المميتة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”، إنها ” ستتعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم الحملة التي تخطط لإطلاقها وزارة الصحة في بنغلاديش لتحصين أطفال الروهينجا دون الـ15 عامًا من الأمراض المميتة “.

وأضافت أن الأطفال الذين تستهدفهم الحملة متواجدون في نحو 68 مركز لإيواء للمسلمين الروهينجا في بنغلاديش على الحدود مع ميانمار.

وأوضحت أن هؤلاء الأطفال سيحصلون على لقاحات ضد أمراض الحصبة، والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، علاوة على مكملات غذائية تحملت منظمة الصحة العالمية مسؤولية توفيرها.

وأعلنت الجهات المعنية أن حملة التحصين ستستمر 7 أيام، لكنها لم تكشف عن الموعد الرسمي لانطلاقها.