بالفيديو.. عبدالله آل ثاني: أفراد من الأسرة الحاكمة رحبوا بالبيان الأخير - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عبدالله آل ثاني: أفراد من الأسرة الحاكمة رحبوا بالبيان الأخير
كشف الشیخ عبدالله آل ثاني عن تلقيه استجابة وترحيباً من بعض أفراد الأسرة الحاكمة في قطر على البيان الذي أصدره أمس الأحد، ودعا فيه إلى اجتماع وطني وأخوي قطري؛ للبحث عن حلول جادة للأزمة الخليجية.
وأوضح آل ثاني، في مداخلة هاتفية مع قناة ” العربية “، أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة وأعيان قطر وفي مقدمتهم الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني تواصلوا معه بشأن بيانه الأخير، مرحبين به؛ لرغبتهم في إنهاء الأزمة وعودة اللُحمة الخليجية، لافتاً إلى أن عدداً منهم طلبوا عدم إعلان أسمائهم خلال الوقت الحالي.
وأكد أن ” الصمت على تلك الأزمة خذلان لوطننا وأهلنا، ودورنا أن نبحث عن حل، وأن مهمتنا إيجاد تفاعل من الجميع للاجتماع ووضع حلول للأزمة “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34026 ] نشر منذ 2 ساعتين
وفقك الله ياشيخ عبد الله الى مافيه الخير والبركه ,, آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12935 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجيب ما فيه خير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34026 ] نشر منذ 2 ساعتين
صبح الخير يااخ ابو عمار ,, كيف حالك عساك بخير ,,