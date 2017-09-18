بالفيديو.. عبدالله آل ثاني: أفراد من الأسرة الحاكمة رحبوا بالبيان الأخير - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف الشیخ عبدالله آل ثاني عن تلقيه استجابة وترحيباً من بعض أفراد الأسرة الحاكمة في قطر على البيان الذي أصدره أمس الأحد، ودعا فيه إلى اجتماع وطني وأخوي قطري؛ للبحث عن حلول جادة للأزمة الخليجية.

وأوضح آل ثاني، في مداخلة هاتفية مع قناة ” العربية “، أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة وأعيان قطر وفي مقدمتهم الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني تواصلوا معه بشأن بيانه الأخير، مرحبين به؛ لرغبتهم في إنهاء الأزمة وعودة اللُحمة الخليجية، لافتاً إلى أن عدداً منهم طلبوا عدم إعلان أسمائهم خلال الوقت الحالي.

وأكد أن ” الصمت على تلك الأزمة خذلان لوطننا وأهلنا، ودورنا أن نبحث عن حل، وأن مهمتنا إيجاد تفاعل من الجميع للاجتماع ووضع حلول للأزمة “.