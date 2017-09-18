بالفيديو.. أسرة تسرق خزينة أحد المحلات التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام أسرة بسرقة محل تجاري، حيث تعاونوا لإلهاء العاملين في المحل؛ لتمكين أحد أبنائهم من سرقة مبلغ مالي من خزينته.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في المحل، دخول عائلة مكونة من أب وأم وطفلين للمحل، وقيامهم بالتجول داخله لإلهاء العاملين به، قبل أن يوجه الأب ابنه إلى سرقة خزينة المحل، بينما تولى هو عملية إشغال موظف الكاشير، حتى تمكن الطفل من سرقة مبلغ مالي من الخزينة؛ ليبدأ أفراد العائلة في الانصراف من المحل تباعاً، والرجوع إلى سيارتهم هاربين.