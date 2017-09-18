بالفيديو.. أسرة تسرق خزينة أحد المحلات التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أسرة تسرق خزينة أحد المحلات التجارية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام أسرة بسرقة محل تجاري، حيث تعاونوا لإلهاء العاملين في المحل؛ لتمكين أحد أبنائهم من سرقة مبلغ مالي من خزينته.
وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في المحل، دخول عائلة مكونة من أب وأم وطفلين للمحل، وقيامهم بالتجول داخله لإلهاء العاملين به، قبل أن يوجه الأب ابنه إلى سرقة خزينة المحل، بينما تولى هو عملية إشغال موظف الكاشير، حتى تمكن الطفل من سرقة مبلغ مالي من الخزينة؛ ليبدأ أفراد العائلة في الانصراف من المحل تباعاً، والرجوع إلى سيارتهم هاربين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34026 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12935 ] نشر منذ 2 ساعتين
ونعم العائله والعياذ بالله
كيف تقبل تعيش بالحرام
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34026 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا اشهد ان ماهو بخير ، واقترف ذنب عظيم ,,
,, ان ما استغفر وتاب ، فمآله الخزي باالدنيا والآخره ,, والله اعلم ، ويعفو عمن يشاء ,,
أحمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 19 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله ,,