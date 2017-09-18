بالفيديو.. شاب يتعدى بالضرب المبرح على مسن في أحد الشوارع - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اعتداء شاب على مسن بطريقة مشينة وضربه والإطاحة به أرضاً، قبل أن يلوذ بالهرب.

وأظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة في أحد المنازل، المسن وهو يسير في الشارع، ليفاجأ بسيارة تمر بجانبه وبشخص ينزل منها وينقض عليه؛ حيث قام بإمساكه وضربه بعنف وقسوة وبطريقة عشوائية، مطبقاً عليه بيديه، حتى سقط المسن أرضاً، ثم لاذ الشاب بالفرار.

ولحق الشاب بالسيارة التي ابتعدت قليلاً، وركوبها، بينما وقف المسن على قدميه بعد هول الصدمة؛ حيث اقترب منه شخص وحينما فهم ما حدث ركب سيارته وانطلق مباشرة وراء المعتدين.