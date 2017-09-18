محافظ المجاردة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عاطف الشهري - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نقل محافظ المجاردة يحي بن عبد الرحمن آل حموض , تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – وسمو أمير منطقة عسير، لأسرة وذوي شهيد الواجب رئيس الرقباء عاطف بن حسن الشهري .

وأكد آل حموض خلال تقديمه واجب العزاء بمنزل أسرة الشهيد بمركز خاط التابع لمحافظة المجاردة اليوم ، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن الوطن هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وعبر ذوو الشهيد من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان .