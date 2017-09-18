الزمالك يتغلب على الداخلية بثلاثية في الدوري المصري - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تغلب فريق الزمالك على ضيفه الداخلية بثلاثية أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على استاد بتروسبورت ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وبهذه النتيجة يحقق الزمالك فوزه الأول ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثالث، ويتوقف رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة في المركز الـ 17 .

وفي مباراة أخرى، تغلب فريق سموحة على ضيفه طنطا بهدفين نظيفين، على ملعب استاد الإسكندرية، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد طنطا عند نقطة واحدة المركز الـ 16.

وفي الإسماعيلية، تعادل فريق الإسماعيلي مع ضيفه المقاولون العرب، بهدف لكل منهما، ليصبح رصيد الإسماعيلية 4 نقاط في المركز الرابع، والمقاولون في المركز الثاني.