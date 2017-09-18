فتح: محاولة إسرائيل الحصول على عضوية مجلس الأمن " تهريج سياسي " - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

وصفت حركة “فتح” الفلسطينية، أمس الأحد، محاولات إسرائيل للحصول على عضوية مجلس الأمن الدولي، بـ” التهريج السياسي والفضيحة لها ولكل من يحاول دعمها من الغرب لتحقيق ذلك “.

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، ” إنه لا يُعقل وليس من المنطق أو الطبيعي أن تطلب دولة الاحتلال عضوية مجلس الأمن المسئول بالدرجة الأولى عن إنفاذ القانون الدولي وحمايته، وحماية السلم الأهلي العالمي وحقوق الإنسان “.

وأضاف القواسمي: ” إسرائيل تنتهك القانون الدولي ولا تعيره وزنا ولا أهمية، ولا تُطبق قرارات مجلس الأمن وهي ممعنة في خرق وامتهان حقوق شعبنا الإنسانية والسياسية والقانونية “.

وطالب الدول التي تدعم إسرائيل بالتوقف عن ذلك، وقال: ” الدول الداعمة بهذا التصرف الغريب يعطونها ضوءا أخضرا للاستمرار في احتلالها للأراضي الفلسطينية واضطهادها للشعب الفلسطيني “.

وتوقع المتحدث باسم “فتح” أن لا تحصل إسرائيل على عضوية مجلس الأمن لـ” إيمان الأغلبية الساحقة من دول العالم بحقيقتها “.