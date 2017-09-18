والد الطالب " حامل لوحة الرد على قينان " يكشف كواليس الواقعة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف فرحان المصلوخي، كواليس حمل ابنه لوحة بها بعض العبارات والأبيات رداً على حديث قينان الغامدي عن المعلمين، مؤكدا أن الأمر اجتهاد منه ومن ابنه، مبرئا المدرسة والمعلمين من أي تدخل في ذلك.

وأوضح المصلوخي، أنه تلقى اتصالاً من إدارة المدرسة تبلغه بأن تصرف ابنه كان خاطئاً، مشيرا إلى أن ابنه طارق يدرس في الصف السادس الابتدائي، ويحمل كل المحبة والتقدير لمعلميه، وأراد أن يعبر عن مشاعره تجاههم بتلك الطريقة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وكان الطالب طارق، ظهر حاملاً لوحة كُتب فيها إلى جوار صورة ” قينان “، أبيات للشاعر أحمد شوقي في فضل المعلم، وعبارات شكر للمعلم، إلا أن متحدث التعليم علّق بأن ما قام به الطالب خطأ، حتى لا تُقحم بيئة المدرسة والطلاب في مثل هذه المواقف.