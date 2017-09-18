بالفيديو.. هيئة الاتصالات: رفع الحجب عن التطبيقات لن يؤثر على دخل الشركات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدم تأثر دخل شركات الاتصالات مقدمة الخدمة في المملكة بقرار رفع الحجب عن تطبيقات الاتصال.

وأشار عادل أبو حيمد المتحدث الرسمي للهيئة إلى أنه ليس هناك أي تأثير مالي سلبي على شركات الاتصالات بعد رفع الحجب، موضحا أن كون إيرادات الشركات الآن تعتمد على المكالمات وخدمة البيانات والخدمات المضافة، فهذا هو التوجه العالمي.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالمكالمات أو التطبيقات، لكن عن الإيرادات المالية، وهناك تقارير اطلعت عليها الهيئة تفيد بأن هناك انخفاضًا عالميًا في الإيرادات من المكالمات الصوتية، قابله ارتفاع في الإيرادات من استخدام البيانات ” داتا “، إضافة إلى الخدمات الأخرى.

وأشار إلى أنه عام 2010 كان ما نسبته 54% من دخل شركات الاتصالات من المكالمات الصوتية والرسائل النصية في الولايات المتحدة، انخفضت إلى 23% فقط عام 2015، ما يدل على أن اعتماد دخل الشركات على المكالمات الصوتية بدأ في الانخفاض، وتحول نشاطها التجاري إلى خدمات البيانات. ‏