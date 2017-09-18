الأمم المتحدة تطالب بحماية المدنيين في دير الزور السورية - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

طالبت الأمم المتحدة، جميع أطراف الصراع في مدينة دير الزور، بحماية المدنيين وضمان سلامتهم، على خلفية ارتفاع عدد القتلى والمصابين المدنيين جراء الغارات الجوية التي شهدتها المدينة، خلال الأيام الماضية.

ودعا راميش راجاسينغام، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، جميع الأطراف إلى ” بذل قصارى جهدها لضمان سلامة المدنيين عند تنفيذ العمليات العسكرية، علاوة على الالتزام الصارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي عند تقدير آثار الهجمات “.

وقال راجاسينغام إن ” الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ حيال أمن المدنيين في دير الزور، لاسيما النساء والأطفال “، مضيفا أن ” المدنيين هم ضحايا الصراع المستمر والغارات الجوية والعمليات العسكرية في دير الزور “.