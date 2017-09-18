الملاحة الجوية تؤهل المرأة السعودية للعمل في مجال المراقبة الجوية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن عزمها توظيف الفتيات السعوديات في مهنة المراقبة الجوية بعد إلحاقهن بالأكاديمية السعودية للطيران المدني لدراسة التخصص وتأهيلهن وفق برنامج المراقبة الجوية المخصص للسيدات ومدته عام دراسي كامل.

ويُعد برنامج المراقبة الجوية للسيدات أول برنامج يُنفذ للسيدات بهدف تأهيلهن لهذه المهنة وسيخضعن من خلاله للتدريب النظري والعملي في مجال المراقبة الجوية بالإضافة الى العديد من ورش العمل والزيارات الميدانية.

ويأتي توجه الشركة لتوظيف السعوديات في مهنة المراقبة الجوية لدعم المرأة السعودية التي أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات وتمكينها من العمل في وظائف مختلفة ورفع نسبة مشاركتهن في سوق العمل بما يتواكب مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 م والتي تضمنت مجموعة من القرارات لصالح المرأة السعودية.

وبدأت المتقدمات والبالغ عددهن (80) متقدمة صباح اليوم الأحد في إجراء اختبارات القبول بالأكاديمية السعودية للطيران المدني وسيخضعن لعدد من الاختبارات التحريرية.

وكانت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية وهي إحدى شركات الطيران المدني القابضة ، قد إشترطت للقبول في البرنامج أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حاصلة على الشهادة الثانوية من قسم العلوم الطبيعية بمعدل لا يقل عن 90 في المئة وحاصلة على درجة 5.5 في إختبار ” ايلتس (IELTS) ” أو ما يعادله وألا تقل درجة الاختبار التحصيلي والقدرات عن 75 في المئة وأن تجتاز الاختبارات التي تحددها الشركة وأن يكون عمر المتقدمة مابين 18-25 سنة .