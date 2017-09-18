مدارس تعليم محايل تستقبل 84 ألف طالب وطالبة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبلت مدارس إدارة التعليم في محايل اليوم، أكثر من 84 ألف طالب وطالبة من المحافظة والمراكز التابعة لها , ومكاتب التعليم في المجاردة وبارق وبحر ابوسكينه وقنا .

وأوضح مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم أن المدارس عمدت إلى وضع لافتات ترحيبية بالطلاب وأولياء أمورهم , بالإضافة إلى توزيع المقررات والجداول الدارسية وتوزيع الطلاب على الفصول الدراسية , بهدف ضمان بداية جادة مع انطلاق فعاليات اليوم الدراسي.

وشهدت المدارس الابتدائية انطلاق فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي حيث نفذت المدارس العديد من البرامج والألعاب الترفيهية والحركية التي تفاعل معها الطلاب المستجدين كما تم توزيع الهدايا عليهم .