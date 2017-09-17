الصرامي لو كانت لقطة لمس لاعب الهلال للكرة باليد بالعكس لنادي احد لكانت ركلة جزاء - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 2 ساعتين 674 3 صدى سبورت الصرامي لو كانت لقطة لمس لاعب الهلال للكرة باليد بالعكس لنادي احد لكانت ركلة جزاء
مؤدب[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح وهذي أغلب انتصارات الهلال بالحكم السعودي وإرضاء إدارة واعلام الهلال
المشعفل[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالفعل بعدين ضربتين جزاء لأحد ماهي وحده وكلها من لمس اليد داخل منطقة الجزاء على لاعبي الهلال، لكن من سوء حظ أحد إنه لعب قدام الفريق المدلل الذي يتمتع بحصانه قويه لو هو فريق غير الدلال كانت سوف تحتسب ركلات جزاء وأيضاً كان لابد من طرد لاعب الدلال النجراني لدخوله العنيف على لاعب أحد وكان عنده بطاقه صفراء كان يجب إشهار البطاقه الصفراء الثانيه وطرد اللاعب لكن مستحيل لأن الحكم لو فعلها وطرده أو احتسب ضربة الجزاء لتم نفيه إلى جهه غير معلومه.
الهلالي[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا جماعة الهلال هذا رافع ضغط ناس كثير
الله يفيهم بس