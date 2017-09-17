رئيس النصر: الدوري لا يزال طويلاً - صحيفة صدى الالكترونية

رئيس النصر: الدوري لا يزال طويلاً
شدد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر على أنه راضي عن مستوى ريكاردو غوميز المدير الفني للفريق بعد مرور 3 جولات من منافسات دوري جميل للمحترفين.
وأشار الأمير فيصل بن تركي في تصريحات عقب تعادل النصر مع الأهلي 1-1 إلى أن :” النصر يقدم مستويات جيدة، والأداء في الشوط الثاني كان أفضل من الأول وهو ما يعكس ارتفاع اللياقة البدنية للاعبين “.
وأكمل :” مشوار الدوري لا يزال طويلاً، واللاعبون الأجانب سيتجانسون في الفترة المقبلة “.
يذكر أن النصر نجح في حصد خمس نقاط من أول ثلاث جولات بدوري جميل للمحترفين ليحتل المركز الخامس.
For investment[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 43 دقيقة
انا عن نفسي اعتزلت تشجيع نادي النصر
كفاااايه احلام مستحيل تحققها
بلا نصر بلا وجع راس ويازين راحة البال