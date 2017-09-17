 رئيس النصر: الدوري لا يزال طويلاً - صحيفة صدى الالكترونية

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رئيس النصر: الدوري لا يزال طويلاً

رئيس النصر: الدوري لا يزال طويلاً
الرياض(صدى):

شدد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر على أنه راضي عن مستوى ريكاردو غوميز المدير الفني للفريق بعد مرور 3 جولات من منافسات دوري جميل للمحترفين.

وأشار الأمير فيصل بن تركي في تصريحات عقب تعادل النصر مع الأهلي 1-1 إلى أن :” النصر يقدم مستويات جيدة، والأداء في الشوط الثاني كان أفضل من الأول وهو ما يعكس ارتفاع اللياقة البدنية للاعبين “.

وأكمل :” مشوار الدوري لا يزال طويلاً، واللاعبون الأجانب سيتجانسون في الفترة المقبلة “.

يذكر أن النصر نجح في حصد خمس نقاط من أول ثلاث جولات بدوري جميل للمحترفين ليحتل المركز الخامس.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 43 دقيقة

انا عن نفسي اعتزلت تشجيع نادي النصر

كفاااايه احلام مستحيل تحققها

بلا نصر بلا وجع راس ويازين راحة البال

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