رئيس النصر: الدوري لا يزال طويلاً - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

شدد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر على أنه راضي عن مستوى ريكاردو غوميز المدير الفني للفريق بعد مرور 3 جولات من منافسات دوري جميل للمحترفين.

وأشار الأمير فيصل بن تركي في تصريحات عقب تعادل النصر مع الأهلي 1-1 إلى أن :” النصر يقدم مستويات جيدة، والأداء في الشوط الثاني كان أفضل من الأول وهو ما يعكس ارتفاع اللياقة البدنية للاعبين “.

وأكمل :” مشوار الدوري لا يزال طويلاً، واللاعبون الأجانب سيتجانسون في الفترة المقبلة “.

يذكر أن النصر نجح في حصد خمس نقاط من أول ثلاث جولات بدوري جميل للمحترفين ليحتل المركز الخامس.