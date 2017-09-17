مركز جدة للتوحد يعلن وظائف تعليمية وإدارية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جدة للتوحد التابع لجمعية الفيصلية الخيرية بمحافظة جدة، عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– معلم/ معلمة توحد:

سعودي/ سعودية الجنسية.

ألا يقل العمر عن 24 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

بكالوريوس في التربية الخاصة تخصص توحد.

إجادة استخدام الحاسب الآلي.

خبرة في مجال العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

القدرة على التعامل مع الفئات الخاصة.

– مسؤولة تقنية معلومات:

أن تكون سعودية الجنسية.

شهادة البكالوريوس في تقنية المعلومات بحد أدنى.

خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– مسؤولة شبكات التواصل الاجتماعي وتصاميم الجرافيك:

أن تكون سعودية الجنسية.

شهادة البكالوريوس في مجال الجرافيك ديزاين.

خبرة في استخدام برامج الفوتوشوب، إن ديزاين، إيليستريتور باحترافية.

خبرة في التصاميم والرسومات.

حس الإبداع والابتكار.

– معلم/ معلمة تربية بدنية:

بكالوريوس أو ماجستير في التربية البدنية.

خبرة في مجال العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

القدرة على التعامل مع الفئات الخاصة.

– أخصائي/ أخصائية علاج سمع ونطق:

بكالوريوس في علم السمع والنطق.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

الأولوية لمن لديه خبرة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

– مشرفة تربية فنية:

بكالوريوس في الفنون/ الاقتصاد المنزلي.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

الأولوية لمن لديه خبرة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

سعودية الجنسية.

– مشرفة صيانة ونظافة:

أن تكون سعودية الجنسية.

دبلوم فني مناسب أو شهادة الثانوية العامة أو خبرة في مجال العمل.

خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.

إجادة استخدام الحاسب الآلي.

القدرة على تحمل ضغط العمل.

– عاملة نظافة:

أن تكون سعودية الجنسية.

أن تكون حاصلة على الشهادة الابتدائية كحد أدنى أو لديها خبرة في مجال العمل.

القدرة على تحمل ضغط العمل.

– حارس:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الابتدائية كحد أدنى أو لديه خبرة في مجال العمل.

خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.

القدرة على تحمل ضغط العمل.

حراسة الموقع خلال (24 ساعة) بما في ذلك أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

وأوضح المركز، أن على الراغبين والراغبات بالتسجيل التواصل على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا اضغط هنــــــــــــا.