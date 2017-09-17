قطر تستغل جثة ضابط إسرائيلي لكسب تعاطف يهود أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

الغاية عندهم تبرر الوسيلة، هذا ما دأبت قطر على فعله طوال الوقت، حيث استخدمت جثة الملازم الإسرائيلي، هدار غولدن، بعد 3 سنوات من مقتله، كورقة مساومة للتواصل مع جماعات اليهود في أمريكا.

وقالت مصادر مطلعة، أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سيسعى خلال تواجده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد اجتماعات مع قادة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، من أجل في صفقة يسعى من خلالها للحصول على تأييدهم في أزمة المقاطعة التي يعانيها مع دول الخليج ومصر، مقابل تسليم جثة ضابط إسرائيلي قتلته حركة حماس عام 2014.