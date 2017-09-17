⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. دار التوجيه الاجتماعي بالرياض تستقبل طلبات الإلحاق الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بدأت إدارة دار التوجيه الاجتماعي، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، في استقبال طلبات إلحاق الطلاب المعرضين لخطر الانحراف من الفئات دون سن 18 عامًا والدارسين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وقال مدير الدار، فهد القميزي، إن الدار تقدم للأحداث العديد من برامج الرعاية السلوكية والنفسية والاجتماعية، من خلال إشراكهم في العديد من الفعاليات الهادفة التي تشغل أوقات فراغهم، وتنمي لديهم الشعور بالمسؤولية والوازع الديني، مع صرف مكافأة مالية بشكل شهري للطالب أثناء فترة تواجده في الدار، كدوافع تحفيزية لتحسين السلوك وبناء الشخصية.

يذكر أن شروط الالتحاق بالدار هي أن يكون الطالب من أبوين سعوديين، ولا يقل عمره عن 12 سنة ولا يزيد عن 18 عامًا، وأن يثبت البحث الاجتماعي والنفسي حاجته لرعاية الدار، بالإضافة لتجاوزه الفحص الطبي الذي يثبت سلامته من الأمراض المعدية والسارية وخلوه من الأمراض النفسية والعاهات الجسمية والتعاطي.