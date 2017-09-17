غرفة الرياض تعلن عن وظائف بالقطاع الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف بعدد من شركات القطاع الخاص ترغب في شغلها بالكفاءات المؤهلة من السعوديين، وذلك عبر مركز التدريب والتوظيف بغرفة الرياض، وستجري المقابلات الخاصة بهذه الوظائف في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري بمقر الغرفة.

وبينت الغرفة، أنه سيتم في يوم الاثنين 18 سبتمبر إجراء المقابلات الشخصية للحاصلين على الثانوية والمتوسطة لشغل عدد من الوظائف بمجموعة أبو سرهد لخدمات النقد والصرف الآلي، والوظائف، تحت مسمي (مسؤول عهد سائق، مسؤول عهد ثانٍ CIT)، وستكون المقابلات لشغل هذه الوظائف بمقر الغرفة العاشرة صباحًا.

وفي يوم الثلاثاء 19 سبتمبر ستجري المقابلات الشخصية للحاصلين على الثانوية العامة لشغل وظائف لدي شركة أسواق التميمي، وهي تحت مسمى (حارس أمن)، وستكون المقابلات لشغل الوظائف بمقر الغرفة العاشرة صباحًا.

أما في يوم الأربعاء 20 سبتمبر فستُجرى المقابلات الشخصية للحاصلين على البكالوريوس والثانوية لشغل وظائف بشركة المطاعم الأهلية، والوظائف، تحت مسمي (مساعد مدير، سائق توصيل، طاقم خدمة زبائن)، وستكون المقابلات الخاصة بهذه الوظائف بمقر الغرفة العاشرة صباحًا.