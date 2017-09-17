عبد الرزاق الشنقيطي من " مدريد المدينه " إلى " رائد التحدي " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وقع اللاعب عبد الرزاق الشنقيطي لاعب أكاديمية مدريد المدينة فئة الشباب مساء أمس الأول عقده مع نادي الرائد وذلك بعد خوضه تجربة متكاملة في أروقة الأكاديمية حقق من خلالها التصاعد الفني والبدني بما يكفل نجاحه في ملاعب الرياضة السعودية.

من جانبه أكد متحدث المركز الإعلامي أحمد الأحمدي بأن هذا التعاون يأتي في إطار أهداف الأكاديمية بخدمة الرياضة السعودية بمختلف فئاتها السنية مؤكدا بالوقت ذاته على ترحيب مجلس إدارة الأكاديمية بأي تعاون مثمر مع مختلف الأندية السعودية ومبينا بأن أكاديمية مدريد المدينة تحرص على تطبيق جميع المعايير الاحترافية داخل أقسامها من خلال تفعيل العديد من البرامج المؤدية إلى ذلك .