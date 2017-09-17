" اليونيسف " : 680 ألف حالة إصابة كوليرا في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تجاوز عدد الإصابات بوباء الكوليرا المتفشي في اليمن إلى أكثر من 680 ألف حالة، منذ 27 أبريل الماضي، وذلك بحسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” اليونيسف ” مساء اليوم الأحد.

وقالت المنظمة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه بحسب إحصائيات اليوم فقد بلغ عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن 681 ألفاً و207 حالات ” .

وأضافت المنظمة أنه تم تسجيل 2086 حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال الفترة نفسها، دون ذكر المزيد من المعلومات حول تفشي الوباء.

وتعاني اليمن من أوضاع صحية صعبة جراء الصراع المتفاقم في البلاد، جعلت حوالي 15 مليون، من أصل 27 مليون، لا يستطيعون الوصول إلى المرافق الصحية، حسب تقديرات صادرة عن الصحة العالمية.