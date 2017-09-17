أمريكا تدرس إغلاق سفارتها في كوبا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأحد، أن بلاده تدرس إغلاق سفارتها لدى كوبا، عقب تعرض صحة عدد من موظفيها لـ ” تأثير خارجي ” ، لم يتم تحديد مصدره.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته أن 16 من موظفي سفارة الولايات المتحدة في هافانا تعرضوا “لهجمات صوتية” مما تسبب في إصابتهم بـ ” ارتجاج في المخ ” ، وأن الخارجية تتابع المسألة بجدية.

وأشارت نويرت إلى أنهم تلقوا علاجا في كل من الولايات المتحدة وكوبا، مبينة أن الهجمات حصلت أواخر العام الماضي.