خبير تربوي يطالب المعلمين بتوثيق " الدوام " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طالب الدكتور عبدالله الحميدان، المشرف على وحدة التعليم الابتدائي بجامعة الملك سعود، المعلمين والمعلمات بضرورة توثيق وقت دخولهم للدوام ووقت الخروج، إضافة إلى إثبات تكليفهم بساعات المناوبة؛ لأجل المطالبة بصرف مقابل مالي لأي ساعة إضافية تزيد على سبع ساعات.

وقال الدكتور عبدالله الحميدان، على حسابه في ” تويتر ” قبل قليل: ” على المعلم/ة توثيق توقيعه صباحاً أو ظهراً في الكشف، مبيناً وقت بقائه حال كلف بالمناوبة (خطاب رسمي)، ومن ثم يقوم بالرفع بها، وطلب صرف خارج دوام ” .

وأضاف: ” دوام المعلم سبع ساعات، وأي ساعة إضافية تعتبر خارج دوام، تخيل ٦٠٠ ألف معلم للمناوبة، كم خارج دوامهم؟! ” .