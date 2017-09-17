نويل يقود تدريبات الشباب استعدادا للاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قاد الإنجليزي مايك نويل المدير الفني لفريق الشباب تدريبات الفريق اليوم الأحد، وذلك بعد عودة اللاعبين من الراحة التي حصلوا عليها السبت وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة عبد الله القريني.

وكانت إدارة نادي الشباب قد أعلنت إنهاء عمل المدرب سامي الجابر وتعيين دويل بشكل مؤقتا بدلاً منه.

وانطلقت التدريبات بتمرين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة ( أخوان الفانو ) الذي أخضع اللاعبين لتمارين منوعة، ركز من خلالها على رفع معدل اللياقي وتقوية العضلات.

وعقب ذلك قسم المدرب الفريق لمجموعتين طبق اللاعبون من خلالها تدريبات التمرير السريع من لمسة واحدة، والضغط على حامل الكرة، وذلك داخل دائرة صغيرة على جزء بسيط من الملعب، ثم ألحقها المدرب بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق عدة جمل، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.