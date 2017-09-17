الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة الفرج - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

عاد لاعبو فريق الهلال للتدريبات مساء اليوم الأحد بعد تحقيق الفوز على أحد في الجولة الثالثة من منافسات دوري جميل للمحترفين.

وفرض الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال عددًا من التدريبات الفنية، تلاها مناورة على كامل مساحة الملعب، شهدت مشاركة اللاعب سلمان الفرج.

ويستعد لاعبو الهلال لملاقاة فريق الاتحاد يوم الخميس في الجولة الرابعة من منافسات دوري جميل للمحترفين.