الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة الفرج - صحيفة صدى الالكترونية

الهلال يستأنف تدريباته بمشاركة الفرج
عاد لاعبو فريق الهلال للتدريبات مساء اليوم الأحد بعد تحقيق الفوز على أحد في الجولة الثالثة من منافسات دوري جميل للمحترفين.
وفرض الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال عددًا من التدريبات الفنية، تلاها مناورة على كامل مساحة الملعب، شهدت مشاركة اللاعب سلمان الفرج.
ويستعد لاعبو الهلال لملاقاة فريق الاتحاد يوم الخميس في الجولة الرابعة من منافسات دوري جميل للمحترفين.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1423 ] نشر منذ 5 ساعات
ما. أقول. الا أهب عليكم. لاعبي الهلال. لحام ليزر. يصاب اليوم ومن الغد مثل الفيل. ولا مصاب عندهم. جميع الأندية تعاني. حتى ابو قلب العابد. صار انشط من أول ركبوا له قلب اسبير والغريب. رجليهم تقل. بوكلينات. يمدها طوله ثلاث مرات. ويقطع الكوره. وحظك يا ابو حضيض حتى البولندي لم يحسبه. الحكم. فوت هذا الهلال لا يحشونني وكان التحكيم. جيدا. وطيران ومطامر. وتقل فشق. وين الفحص عنهم.
kkk[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 8 دقائق
ص ص ص اللهم رد كيدك في نحرك