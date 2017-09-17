مجلس الرياضة يلغي لجنة التوثيق - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قرر رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، تركي عبد المحسن ال الشيخ، إلغاء لجنة التوثيق التي شكلت في فترة سابقة وما توصلت له من نتائج.

وأشاد بيان صادر مساء اليوم الأحد، عن الهيئة العامة للرياضة، أن هذا الأمر سيترك للأندية الرياضية، وفقا لما لديها من سجلات وما ستعتمد عليه من توثيق تاريخي لبطولاتها ومشاركتها في كافة الألعاب كما أنه يمكن للاتحادات الرياضية أن توثق أن توما تراه مناسبا لأي بطولات أو مشاركات خاصة.