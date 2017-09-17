بالفيديو والصور.. المرور يعلن ضبط المتشاجرين في حادثة سقوط شاب من مركبة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط من ظهروا في مقطع فيديو متداوَل أثناء عملية مطاردة وشجار وسط أحد الطرق.

وكان قد تداول النشطاء مقطع الفيديو لقائد مركبة من نوع هوندا سيفيك يقوم بمحاولة اعتراض وصدم مركبة أخرى من نوع تويوتا على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة جدة، كما قام المرافق بالخروج من النافذة، ثم فتح باب المركبة وهي بحالة سير، ومحاولة الاعتداء على قائد المركبة الأخرى، ثم فقد السيطرة على نفسه، وسقط وسط الطريق وتدحرج عدة مرات قبل أن يقف على قدميه ويركض إلى زملائه الذين توقفوا وانتظروه.

وبعد تحليل المقطع والبحث والتحري عن مرتكب الحالة تم التعرف على معلومات المركبة، وبالبحث عنها وعن قائدها من قبل قسم البحث والتحري بشعبة السير بمرور جدة، تمكن من القبض عليه وعلى اثنين من المرافقين معه (جميعهم سعوديو الجنسية)، وفي العقد الثاني من العمر، ومنهم الشخص الذي حاول الاعتداء وسقط بعد ذلك، كما تم ضبط المركبة وحجزها.