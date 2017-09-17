إحباط تهريب 27 ألف حبة كبتاجون للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

إحباط تهريب 27 ألف حبة كبتاجون للمملكة
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام في الأردن من إحباط تهريب 27 ألف حبة مخدرة كبتاجون متجهة إلى المملكة.
وأكد مصدر أمني أردني، أن إحباط تهريب الكميات في قضيتين منفصلتين، حيث بلغت أحد الكميات ” 22 ” ألف حبة مخدرة خبأت بأحد أجزاء مركبة، وتم القبض على قائد المركبة والكمية قبل خروجها من منفذ الدرة جنوب العاصمة الأردنية عمّان متجهة للمملكة.
عبدالله بوتركي[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 12 ساعة
على القوة
نتمنى التوفيق والنجاح
والتنسيق المستمر بين المملكتين للقضاء على هذه الآفه وعلى كل من يهربها ويروجها
ويستحقون رجال مكافحة المخدرات كل خير ولهم الشكر الجزيل
ونتمى لهم التوفيق والنجاح
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2144 ] نشر منذ 12 ساعة
بارك الله فيكم وربنا يحفظكم و يوفقكم
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمد لله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3748 ] نشر منذ 6 ساعات
قـــــــــــواهم الله .👍🏽.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34037 ] نشر منذ 4 ساعات
قواكم الله وبارك في جهودكم ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2034 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يكفينا شرهم ويحفظ بلادنا وشبابنا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12954 ] نشر منذ 46 دقيقة
لن يتوقف هذا الغزو الخطير المدمر لشباب البلاد الا بقتل المهرب والمروج وبكذا سيتوقف المصنع الموجود في لبنان تحت ادارة حزب الشيطان المجوسي