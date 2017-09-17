إحباط تهريب 27 ألف حبة كبتاجون للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام في الأردن من إحباط تهريب 27 ألف حبة مخدرة كبتاجون متجهة إلى المملكة.

وأكد مصدر أمني أردني، أن إحباط تهريب الكميات في قضيتين منفصلتين، حيث بلغت أحد الكميات ” 22 ” ألف حبة مخدرة خبأت بأحد أجزاء مركبة، وتم القبض على قائد المركبة والكمية قبل خروجها من منفذ الدرة جنوب العاصمة الأردنية عمّان متجهة للمملكة.