عبد الله بن علي آل ثاني يدعو إلى اجتماع وطني لبحث الأزمة القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الناصر(صدى):

دعا عبد الله بن علي آل ثاني في بيان إلى الشعب القطري، إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث الأزمة وإعادة الأمور لنصابها.

واليكم تفاصيل البيان: