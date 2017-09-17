عبد الله بن علي آل ثاني يدعو إلى اجتماع وطني لبحث الأزمة القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 40 دقيقة 2٬150 4 عربية ودولية عبد الله بن علي آل ثاني يدعو إلى اجتماع وطني لبحث الأزمة القطرية طلال الناصر(صدى): دعا عبد الله بن علي آل ثاني في بيان إلى الشعب القطري، إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث الأزمة وإعادة الأمور لنصابها. واليكم تفاصيل البيان: الوسوم:الشعب القطري, بيان, عبد الله بن علي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34003 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يعينك وينصرك ياشيخ عبد الله ,, آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 859 ] نشر منذ 24 دقيقة
موفق ياشيخ عبدالله والكرة الأن في ملعب شرفاء قطر وال ثاني
إما ذل تميموة او ركب الخليج تحت إمرتك
alfahd42[ عدد التعليقات: 11921 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يردهم عن غيهم للصواب يا شيخ
ابو نزار المحايد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 17 دقيقة
قطرفي حاجه ماسه وشديده لرجل رشيد والشيخ عبدالله بن علي آل ثاني هو رجل المرحله وسر نجاحه ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في شخصه فهو رجل وطني ومحب للملكه وللملك سلمان حفظه الله ولدول الخليج ولا يضيره ذلك فهم اشقائه الأوفياء