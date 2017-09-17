بالفيديو.. جثث متحركة تثير فزع نزلاء فندق فخم في إسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. جثث متحركة تثير فزع نزلاء فندق فخم في إسبانيا
تقدم سياح بريطانيون بشكوى لوزارة السياحة الإسبانية، بسبب مشاهدتهم جثثًا متنقلة من شرفات الفندق الذي يقيمون فيه.
وتبين أن الفندق ملاصق لمشرحة تستعمل لتخزين الجثث والأموات، مما دفع سيدة عجوز بالغة 60 عامًا لرفع دعوى قضائية على الفندق، بعدما قامت بدفع مبلغ 3750 يورو لغرفة تبين لاحقًا أنها تطل على مشرحة.
وأعلن نزلاء الغرفة أنهم لاحظوا أن المشرحة تعمل ليلًا وتقوم بإزعاجهم بأصوات غريبة تبين بعدها أن موظفين يقومون بنقل جثث الموتى عبر طريق ملاصق للفندق.
httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Pd4G57aB5Ps
👑[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 7 ساعات
اعوذ بالله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4535 ] نشر منذ 6 ساعات
مايلامون😢والله لو انا مجلس فيه لو دقايق😊😁الله يرحمنا برحمته❤
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34030 ] نشر منذ 3 ساعات
سموه فندق الرعب ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12936 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول و لا قوة الا بالله
امحق نومه وسكنه في الفندق المخيف
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19424 ] نشر منذ 1 ساعة
عادي حتى لو يحطونها جمبك ف غرفةنومك
جثه ميقدر يسوي لك شي
خلاص ميت
ممنه أذى🤔
أبوفلاح[ عدد التعليقات: 1276 ] نشر منذ 55 دقيقة
شكله مقطع من فيلم رعب
الله يخارجنا