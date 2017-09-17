 بالفيديو.. جثث متحركة تثير فزع نزلاء فندق فخم في إسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 18

    سبتمبر

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بالفيديو.. جثث متحركة تثير فزع نزلاء فندق فخم في إسبانيا

بالفيديو.. جثث متحركة تثير فزع نزلاء فندق فخم في إسبانيا
مدريد(صدى):

تقدم سياح بريطانيون بشكوى لوزارة السياحة الإسبانية، بسبب مشاهدتهم جثثًا متنقلة من شرفات الفندق الذي يقيمون فيه.

وتبين أن الفندق ملاصق لمشرحة تستعمل لتخزين الجثث والأموات، مما دفع سيدة عجوز بالغة 60 عامًا لرفع دعوى قضائية على الفندق، بعدما قامت بدفع مبلغ 3750 يورو لغرفة تبين لاحقًا أنها تطل على مشرحة.

وأعلن نزلاء الغرفة أنهم لاحظوا أن المشرحة تعمل ليلًا وتقوم بإزعاجهم بأصوات غريبة تبين بعدها أن موظفين يقومون بنقل جثث الموتى عبر طريق ملاصق للفندق.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Pd4G57aB5Ps

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 7 ساعات

اعوذ بالله

[ عدد التعليقات: 4535 ] نشر منذ 6 ساعات

مايلامون😢والله لو انا مجلس فيه لو دقايق😊😁الله يرحمنا برحمته❤

[ عدد التعليقات: 34030 ] نشر منذ 3 ساعات

سموه فندق الرعب ,,

[ عدد التعليقات: 12936 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول و لا قوة الا بالله
امحق نومه وسكنه في الفندق المخيف

[ عدد التعليقات: 1276 ] نشر منذ 55 دقيقة

شكله مقطع من فيلم رعب
الله يخارجنا

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