بالفيديو.. جثث متحركة تثير فزع نزلاء فندق فخم في إسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

تقدم سياح بريطانيون بشكوى لوزارة السياحة الإسبانية، بسبب مشاهدتهم جثثًا متنقلة من شرفات الفندق الذي يقيمون فيه.

وتبين أن الفندق ملاصق لمشرحة تستعمل لتخزين الجثث والأموات، مما دفع سيدة عجوز بالغة 60 عامًا لرفع دعوى قضائية على الفندق، بعدما قامت بدفع مبلغ 3750 يورو لغرفة تبين لاحقًا أنها تطل على مشرحة.

وأعلن نزلاء الغرفة أنهم لاحظوا أن المشرحة تعمل ليلًا وتقوم بإزعاجهم بأصوات غريبة تبين بعدها أن موظفين يقومون بنقل جثث الموتى عبر طريق ملاصق للفندق.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Pd4G57aB5Ps