ترامب يعاود مشاكسة هيلاري بفيديو ساخر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يواصل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ملاحقته لغريمته السياسية ومرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون، التي عادت مؤخرًا للظهور على حسابه الشخصي تزامنًا مع حملتها الترويجية لكتابها القادم ” ماذا حدث ” .

وأعاد ترامب، اليوم الأحد، تغريد عدة تغريدات نشرها مناصروه ” رتويت ” على حسابه بتويتر تخص ملاحقته المستمرة والمتتابعة لمرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون، من بينها فيديو مركب يظهر ضربها بكرة الجولف.

وأظهر الفيديو لقطتان مركبتان، الأولى لترامب متأرجحًا ويستعد لضربة جولف، والثانية لظهر هيلاري كلينتون تصيبه كرة جولف كان قد تم تركيبها من قبل مصمم المقطع، مرفقة بتعليق يقول: ” تأرجح دونالد ترامب الرائع (يصيب) هيلاري الفاسدة ” ، والذي أعاد ترمب تغريده على صفحته الرسمية.

وترجع لقطة ارتباك هيلاري كلينتون وفقد توازنها على سلم الطائرة إلى عام 2011 عندما كانت وزيرة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=yHp64GWsLfA