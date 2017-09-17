بالفيديو.. مشاجرة في الكويت للفوز بقلوب 3 فتيات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مشاجرة في الكويت للفوز بقلوب 3 فتيات
نشبت مشاجرة دامية، بين 5 شبان في الكويت، من أجل 3 فتيات في أحد شوارع حولي، مستخدمين السلاح الأبيض.
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” مقطع فيديو، للحادث، أظهر قيام أحدهم باستعراض عضلاته كما خلع قميصه وعمد إلى ضرب وسحل فتاة.
وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن ثلاثة من الشباب الخمسة يعملون في قطاعات عسكرية وأمنية بالكويت، الأول ملازم أول في الحرس الوطني بالكويت والثاني عريف بالمباحث، فيما الثالث يعمل عريفاً في مكافحة المخدرات، بينما الاثنان الآخران عاطلان عن العمل، كما تبين أن المعركة اشتعلت بينهم على خلفية التنافس للفوز بقلوب الفتيات الثلاث.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12954 ] نشر منذ يوم واحد
شله مختلفين على الفوز بالفتيات وحتى الكلب تدخل في الصراع
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34065 ] نشر منذ يوم واحد
حاميها مخربها ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2564 ] نشر منذ يوم واحد
حرب البسوس😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14471 ] نشر منذ يوم واحد
الحمد لله بس 😐
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ يوم واحد
عدم مخافة الله تكثر عليك المصائب ولأمراض النفسية ٠
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1178 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم ارزقني حوريه من حوريات الجنه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19451 ] نشر منذ يوم واحد
لكل داء دواء يستطب به
الا الخرفنة اعييت من يداويها
تفقيع وفرش علشان بنت والله مادرت عنه
مفروض هالآشكال تفصل من العسكرية
لآن العسكرية ماتتشرف بكذا ناس
شلون خروف يصير عسكري🤔
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ يوم واحد
يستاهلون من يدعس على وجيههن واقفات ليش
نورة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ يوم واحد
ياليتهم تذابحو
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4549 ] نشر منذ يوم واحد
الله لا يبلانا😁
قوقاز[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ يوم واحد
ملازم أول وعريف
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18635 ] نشر منذ يوم واحد
طيب
أبوفلاح[ عدد التعليقات: 1276 ] نشر منذ 19 ساعة
الكويت خربت من أنهد السور
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 17 ساعة
العجيب هنا فى القصة ليس الضرب والسحل للفوز بقلوب الفتيات فتلك الامور تحدث الان يوميا مع الاسف الغريب فى وجود ثلاثة من الشباب الخمسة يعملون في قطاعات عسكرية وأمنية بالكويت الأول ملازم أول في الحرس الوطني بالكويت والثاني عريف بالمباحث فيما الثالث يعمل عريفاً في مكافحة المخدرات !!!! فكيف ينحدر هؤلاء الى تلك المستوى من الانحطاط وهم فى مراكز أمنية بالدولة ؟ هؤلاء يجب محاكمتهم ويتم فصلهم من المراكز الامنية فورا
والاغرب فى وجود شابين عاطلان عن العمل ضمن الصراع !!!
نورة[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 17 ساعة
معروف عسكر المويت فضايحهم اكثر من انجازاتهم وفوقها باللبس العسكري دايم يسوون مصايبهم وهنا يتضاربون عشان بنات 😂😂😂😂😂
عبدالله[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 19 دقيقة
واحد يحاول ضرب فتاه والباقي يحاولوا منعه…