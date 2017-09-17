 بالفيديو.. مشاجرة في الكويت للفوز بقلوب 3 فتيات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 18

    سبتمبر

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بالفيديو.. مشاجرة في الكويت للفوز بقلوب 3 فتيات

بالفيديو.. مشاجرة في الكويت للفوز بقلوب 3 فتيات
خالد الظفيري(صدى):

نشبت مشاجرة دامية، بين 5 شبان في الكويت، من أجل 3 فتيات في أحد شوارع حولي، مستخدمين السلاح الأبيض.

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” مقطع فيديو، للحادث، أظهر قيام أحدهم باستعراض عضلاته كما خلع قميصه وعمد إلى ضرب وسحل فتاة.

وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن ثلاثة من الشباب الخمسة يعملون في قطاعات عسكرية وأمنية بالكويت، الأول ملازم أول في الحرس الوطني بالكويت والثاني عريف بالمباحث، فيما الثالث يعمل عريفاً في مكافحة المخدرات، بينما الاثنان الآخران عاطلان عن العمل، كما تبين أن المعركة اشتعلت بينهم على خلفية التنافس للفوز بقلوب الفتيات الثلاث.

 


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16 تعليق

[ عدد التعليقات: 12954 ] نشر منذ يوم واحد

شله مختلفين على الفوز بالفتيات وحتى الكلب تدخل في الصراع

[ عدد التعليقات: 34065 ] نشر منذ يوم واحد

حاميها مخربها ,,

[ عدد التعليقات: 2564 ] نشر منذ يوم واحد

حرب البسوس😂😂😂

[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ يوم واحد

عدم مخافة الله تكثر عليك المصائب ولأمراض النفسية ٠

[ عدد التعليقات: 19451 ] نشر منذ يوم واحد

لكل داء دواء يستطب به
الا الخرفنة اعييت من يداويها
تفقيع وفرش علشان بنت والله مادرت عنه
مفروض هالآشكال تفصل من العسكرية
لآن العسكرية ماتتشرف بكذا ناس
شلون خروف يصير عسكري🤔

[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ يوم واحد

يستاهلون من يدعس على وجيههن واقفات ليش

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ يوم واحد

ياليتهم تذابحو

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ يوم واحد

ملازم أول وعريف

[ عدد التعليقات: 1276 ] نشر منذ 19 ساعة

الكويت خربت من أنهد السور

[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 17 ساعة

العجيب هنا فى القصة ليس الضرب والسحل للفوز بقلوب الفتيات فتلك الامور تحدث الان يوميا مع الاسف الغريب فى وجود ثلاثة من الشباب الخمسة يعملون في قطاعات عسكرية وأمنية بالكويت الأول ملازم أول في الحرس الوطني بالكويت والثاني عريف بالمباحث فيما الثالث يعمل عريفاً في مكافحة المخدرات !!!! فكيف ينحدر هؤلاء الى تلك المستوى من الانحطاط وهم فى مراكز أمنية بالدولة ؟ هؤلاء يجب محاكمتهم ويتم فصلهم من المراكز الامنية فورا
والاغرب فى وجود شابين عاطلان عن العمل ضمن الصراع !!!

[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 17 ساعة

معروف عسكر المويت فضايحهم اكثر من انجازاتهم وفوقها باللبس العسكري دايم يسوون مصايبهم وهنا يتضاربون عشان بنات 😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 19 دقيقة

واحد يحاول ضرب فتاه والباقي يحاولوا منعه…

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