بالفيديو.. مشاجرة في الكويت للفوز بقلوب 3 فتيات - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

نشبت مشاجرة دامية، بين 5 شبان في الكويت، من أجل 3 فتيات في أحد شوارع حولي، مستخدمين السلاح الأبيض.

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” مقطع فيديو، للحادث، أظهر قيام أحدهم باستعراض عضلاته كما خلع قميصه وعمد إلى ضرب وسحل فتاة.

وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن ثلاثة من الشباب الخمسة يعملون في قطاعات عسكرية وأمنية بالكويت، الأول ملازم أول في الحرس الوطني بالكويت والثاني عريف بالمباحث، فيما الثالث يعمل عريفاً في مكافحة المخدرات، بينما الاثنان الآخران عاطلان عن العمل، كما تبين أن المعركة اشتعلت بينهم على خلفية التنافس للفوز بقلوب الفتيات الثلاث.