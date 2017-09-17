⁠⁠⁠⁠⁠عفو جديد عن عمالة البنجال في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت السفارة البنجالية في المملكة أن السلطات قررت مد فترة العفو عن عمالة البنجال المقيمة بشكل غير قانوني في المملكة 30 يومًا تبدأ من 16 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، لاستغلال فترة العفو الجديدة للحصول على تصاريح سفر بنفس الشروط التي أعلن عنها خلال فترة العفو السابقة.

وكانت المملكة أعلنت في مارس 2017- عن برنامج العفو لمدة ثلاثة أشهر للمهاجرين الأجانب غير الحاملين للوثائق القانونية لمغادرة البلد طوعًا قبل انتهاء العفو في أواخر يونيو، في إطار برنامج وطن بلا مخالف، وتم تمديد برنامج العفو مرتين.