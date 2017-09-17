بالفيديو.. عروس مصرية تشغل الفرح بـ " الشمروخ الناري " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عروس مصرية تشغل الفرح بـ ” الشمروخ الناري “
تدالو رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لعروس مصرية ، اشعلت حفل زفافها برقصها الجريء وعفويتها اللافتة ، وهي ترقص بسهم ناري ” شمروخ ” .
وفي الفيديو ، ظهرت العروس وهي ترقص على إحدى الأغنيات الشعبية، وتحمل بيدها لعبة نارية أو ” شمروخ ناري ” وتقوم بواسطته بحركات جريئة.
وانهالت التعليقات المشيدة بعفوية وجرأة العروس، فيما اعتبرت بعض الشابات أنّهنّ كنّ احترقنَ لو قُمن بالحركات نفسها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11921 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34003 ] نشر منذ 2 ساعتين
شمرخي ياشمروخه هو حد حايشك ماتشمرخي ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2553 ] نشر منذ 13 دقيقة
حبه فوء 👏وحبه تحت👏
😅😅
زين ما احترقت الشعله قويه😨