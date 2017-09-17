 بالفيديو.. عروس مصرية تشغل الفرح بـ " الشمروخ الناري " - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالفيديو.. عروس مصرية تشغل الفرح بـ ” الشمروخ الناري “

بالفيديو.. عروس مصرية تشغل الفرح بـ ” الشمروخ الناري “
القاهرة(صدى):

تدالو رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لعروس مصرية ، اشعلت حفل زفافها برقصها الجريء وعفويتها اللافتة ، وهي ترقص بسهم ناري ” شمروخ ” .

وفي الفيديو ، ظهرت العروس وهي ترقص على إحدى الأغنيات الشعبية، وتحمل بيدها لعبة نارية أو ” شمروخ ناري ” وتقوم بواسطته بحركات جريئة.

وانهالت التعليقات المشيدة بعفوية وجرأة العروس، فيما اعتبرت بعض الشابات أنّهنّ كنّ احترقنَ لو قُمن بالحركات نفسها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11921 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههه

[ عدد التعليقات: 34003 ] نشر منذ 2 ساعتين

شمرخي ياشمروخه هو حد حايشك ماتشمرخي ,,

[ عدد التعليقات: 2553 ] نشر منذ 13 دقيقة

حبه فوء 👏وحبه تحت👏
😅😅
زين ما احترقت الشعله قويه😨

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