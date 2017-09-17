مراهقة تلقي حتفها داخل ثلاجة لتجميد الأغذية - صحيفة صدى الالكترونية

مراهقة تلقي حتفها داخل ثلاجة لتجميد الأغذية
عُر على جثة مراهقة أمريكية تٌدعى ” كينيكا ” داخل غرفة التجميد ” الفريزر ” بأحد فنادق إيلينوي الأميركية بعد اختفائها.
وقال مسئول بالشرطة الأمريكية في تصريحات صحفية ، إن الفتاة البالغة من العمر 19 عاما، عثر عليها في غرفة في الطابق التاسع تستخدم لتجميد الأغذية.
مٌشيراً إلى أنه تم اكتشاف الحادثة عندما أخبرت صديقات كينيكا، والدتها بأنهم فقدوا مسارها وغادروا الحفلة بعد فشلهم في العثور عليها، وبعدها قامت الأسرة بالبحث عنها ولم يعثروا عليها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11921 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول من ذا البزران
alfahd42[ عدد التعليقات: 11921 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين اهلهم منهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34003 ] نشر منذ 2 ساعتين
ورى علومك علوم ,,
قوقاز[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
قتلوها وقالو مالقينها محد يقعد في ثلاجه برضاه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12926 ] نشر منذ 1 ساعة
اتصور الموضوع جريمة قتل
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2553 ] نشر منذ 5 دقائق
ما لقيت الا الفريزر😨