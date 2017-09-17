مراهقة تلقي حتفها داخل ثلاجة لتجميد الأغذية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

عُر على جثة مراهقة أمريكية تٌدعى ” كينيكا ” داخل غرفة التجميد ” الفريزر ” بأحد فنادق إيلينوي الأميركية بعد اختفائها.

وقال مسئول بالشرطة الأمريكية في تصريحات صحفية ، إن الفتاة البالغة من العمر 19 عاما، عثر عليها في غرفة في الطابق التاسع تستخدم لتجميد الأغذية.

مٌشيراً إلى أنه تم اكتشاف الحادثة عندما أخبرت صديقات كينيكا، والدتها بأنهم فقدوا مسارها وغادروا الحفلة بعد فشلهم في العثور عليها، وبعدها قامت الأسرة بالبحث عنها ولم يعثروا عليها.