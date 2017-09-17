بالفيديو.. ضبط 10 مواطنين نظموا حفل مزاين أبل غير مرخص بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

داهمت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، حفل مزاين أبل، بدون ترخيص، وتم ضبط عشرة مواطنين منهم أربعة ثبت قيامهم بتنظيم الحفل والبقية مشاركين.

وقال المتحدث الإعلامي، لشرطة منطقة الرياض، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه جاري ضبط جميع المتورطين في هذا الحفل، موضحا أنه تم رصد مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت حفل مزاين أبل غير مرخص في أحدى محافظات المنطقة صاحب ذلك التجمع إطلاق للنار للتباهي بحمل السلاح .