 شاهد أغرب هبوط للطائرات بالمظلة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 18

    سبتمبر

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شاهد أغرب هبوط للطائرات بالمظلة




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34030 ] نشر منذ 11 ساعة

ممتاز ,,

[ عدد التعليقات: 34030 ] نشر منذ 3 ساعات

كل المركبات الفضائيه تنزل بمضلات هذا مانراه باالتلفزيون ,,,

,, لا ادري ماالغريب هنا ؟

[ عدد التعليقات: 3408 ] نشر منذ 1 ساعة

هاذ دسكفري

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