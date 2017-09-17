شاهد أغرب هبوط للطائرات بالمظلة - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 18
سبتمبر
ممتاز ,,
مركبة فضائية
تبع ناسا اثناء هبوطها من الفضاء الخارجي
كل المركبات الفضائيه تنزل بمضلات هذا مانراه باالتلفزيون ,,,
,, لا ادري ماالغريب هنا ؟
هاذ دسكفري
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 34030 ] نشر منذ 11 ساعة
ممتاز ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 865 ] نشر منذ 10 ساعات
مركبة فضائية
تبع ناسا اثناء هبوطها من الفضاء الخارجي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34030 ] نشر منذ 3 ساعات
كل المركبات الفضائيه تنزل بمضلات هذا مانراه باالتلفزيون ,,,
,, لا ادري ماالغريب هنا ؟
all[ عدد التعليقات: 3408 ] نشر منذ 1 ساعة
هاذ دسكفري