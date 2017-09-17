واشنطن: ندرس إحالة ملف كوريا الشمالية إلى البنتاجون - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، في الأمم المتحدة نيكي هيلي، اليوم الأحد، أن واشنطن تدرس إحالة ملف برنامج كوريا الشمالية النووي، إلي البنتاجون.

وأوضحت هيلي، أن السبب في ذلك يرجع إلي فشل مجلس الأمن في التعامل مع الملف الخطير.

وأضافت أنها ستسعد كثيراً بإحالة القضية إلى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قائلةً: ” نختبر كل الاحتمالات الأخرى، لكن هناك الكثير من الخيارات العسكرية على الطاولة ” .