دراسة: عقاقير طبية جديدة توقف تطور بعض أمراض الشيخوخة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يعكف فريق باحث أمريكي بجامعة روكستر، ومعهد أبحاث سكريبست، في فلوريدا، على التوصل إلى عقاقير طبية جديدة لها القدرة على وقف تطور بعض الأمراض المرتبطة بالشيخوخة؛ مما يعطي أملاً جديداً في تأخير خطى الشيخوخة، حيث يجري الباحثون تجاربهم الأولية على عدد من القوارض قبل تطبيقها على الإنسان.

وقال الدكتور فيرونيك نجوين أحد المشاركين في هذه الدراسات إن شيخوخة الخلايا تأتي لعدة أسباب منها وجود خلل في الحمض النووي أو أكسدة أو التهابات داخل الخلايا التي تؤدى إلى افراز جزئيات التهابية تسهم في سرعة شيخوخة الخلايا وزيادة فرص الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسن.

يذكر أنه تم تجربة عدة عقاقير على بعض القوارض التي تعانى من اضطرابات في القلب والتهابات في المفاصل وتدهور في خلايا المخ، إلى جانب الاضطرابات الناتجة عن العلاج الكيميائي والإشعاعي، ووجدوا أن هناك بعض الآثار الجانبية التي يجب تلافيها قبل تطبيق التجارب على الإنسان.