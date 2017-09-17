كلوب: الحظ لم يرتد قميص ليفربول أمام بيرنلي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يرى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه يستحق أكثر من نقطة التعادل التي حصدها أمام بيرنلي أمس بخامس مواجهات البريمرليج.

وقال كلوب: ” لا ينتابني شعور جيد بسبب هذا الأمر، إنه غريب ولكنه يبقى الواقع، تعادلنا وكنت راضيًا عن معظم مجريات المباراة، لعبنا بانسيابية تامة على الرغم من إجراء سبعة تغييرات ” .

وأضاف مدرب ليفربول: ” قدمنا كرة قدم جيدة من الناحية الهجومية وفرضنا سيطرتنا، امتلكنا بعض الفرص ولكن ليس من الضروري أن تستطيع إنهاء جميعها بتسجيل هدف، ولكننا تمكنا من فعل هذا الأمر في أكثر من مناسبة، وكان بإمكاننا التسجيل لو اتخذنا القرارات الصحيحة، كانت أفضل مباراة لعبناها أمام بيرنلي منذ مجيئي إلى هذا المكان، وهذا الأمر ينطبق على الأداء بكل تأكيد وليس من ناحية النتيجة ” .