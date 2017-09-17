قناص حوثي يزف عريسًا إلى قبره في تعز اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

زفت رصاصة قناص حوثي غادرة، اليوم الأحد، عريساً في مدينة تعز المحاصرة جنوب غرب اليمن، إلى قبره، وأنهت فرحته وفرحة زوجته التي ” ترمّلت ” بعد عشرة أيام فقط من الزواج.

لعريس صلاح محمد عبدالرحمن التميمي، لم تمض سوى ساعات على عودته إلى مدينة تعز مع عروسه، قادما من قريته حيث تزوج هناك قبل عشرة أيام، وهم يرسمون أحلاما جديدة بالاستقرار هناك في منزل أسرته، حتى باغتته رصاصة قاتلة صوبها قناص حوثي، حيث لا تطيق مثل هذه الكائنات الفرح ولا مكان عندها إلا للموت وحده.