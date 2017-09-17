سيدة تهاجم 4 سائحات أمريكيات في فرنسا بمادة حارقة - صحيفة صدى الالكترونية

سيدة تهاجم 4 سائحات أمريكيات في فرنسا بمادة حارقة
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن 4 سائحات أمريكيات تعرضن لهجوم بسائل حارق على وجههن، في محطة قطارات مارسيليا، جنوب فرنسا.
ونشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، نقلا عن تقارير فرنسية محلية، إن السائحات في بداية العشرينات من العمر.
وقال مكتب المدعي العام الفرنسي إنه تم اعتقال امرأة عقب الهجوم الذي تم بواسطة رذاذ مادة حمض الهيدروكلوريك.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11850 ] نشر منذ 18 دقيقة
ليه كذا بس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18582 ] نشر منذ 16 دقيقة
ليش
alfahd42[ عدد التعليقات: 11850 ] نشر منذ 8 دقائق
مايصير تحرق خلق الله مهما كان
alfahd42[ عدد التعليقات: 11850 ] نشر منذ 8 دقائق
فما بالك في وجيههم