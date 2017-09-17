 سيدة تهاجم 4 سائحات أمريكيات في فرنسا بمادة حارقة - صحيفة صدى الالكترونية

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سيدة تهاجم 4 سائحات أمريكيات في فرنسا بمادة حارقة

سيدة تهاجم 4 سائحات أمريكيات في فرنسا بمادة حارقة
باريس(صدى):

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن 4 سائحات أمريكيات تعرضن لهجوم بسائل حارق على وجههن، في محطة قطارات مارسيليا، جنوب فرنسا.

ونشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، نقلا عن تقارير فرنسية محلية، إن السائحات في بداية العشرينات من العمر.

وقال مكتب المدعي العام الفرنسي إنه تم اعتقال امرأة عقب الهجوم الذي تم بواسطة رذاذ مادة حمض الهيدروكلوريك.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11850 ] نشر منذ 18 دقيقة

ليه كذا بس

[ عدد التعليقات: 11850 ] نشر منذ 8 دقائق

مايصير تحرق خلق الله مهما كان

[ عدد التعليقات: 11850 ] نشر منذ 8 دقائق

فما بالك في وجيههم

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