سيدة تهاجم 4 سائحات أمريكيات في فرنسا بمادة حارقة - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن 4 سائحات أمريكيات تعرضن لهجوم بسائل حارق على وجههن، في محطة قطارات مارسيليا، جنوب فرنسا.

ونشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، نقلا عن تقارير فرنسية محلية، إن السائحات في بداية العشرينات من العمر.

وقال مكتب المدعي العام الفرنسي إنه تم اعتقال امرأة عقب الهجوم الذي تم بواسطة رذاذ مادة حمض الهيدروكلوريك.