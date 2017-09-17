العصيمي يعلن رفضة لتصرف طالب بمهاجمة تصريحات " قينان " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

رفع طالب في إحدى المدارس، لوحة ينتقد فيها الكاتب الصحفي قينان الغامدي، الذي أثار ضجة كبيرة بهجومه على المعلمين، فيما تدخلت وزارة التعليم ممثلة بمتحدثها مبارك العصيمي للتعليق على اللوحة.

وظهر مكتوبا في اللوحة بجانب صورة قينان: ” لا ولن نقبل التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة ” ، تبعتها أبيات شهيرة للشاعر أحمد شوقي في فضل المعلم، وعبارات موجهة للمعلم بشكل عام تشيد بها، وأخيرا كُتب اسم الطالب: طارق بن فرحان المصلوخي العنزي.

وعلق متحدث التعليم مبارك العصيمي على هذا التصرف، عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل ” تويتر ” قائلًا: ” ما قام به هذا الطالب سواء أكان باجتهاد شخصي أو بإيعاز من أحد خطأ، ووزارة التعليم ترفض إقحام بيئة المدرسة والطلاب في مثل هذه المواقف ” .