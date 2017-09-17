العصيمي يعلن رفضة لتصرف طالب بمهاجمة تصريحات " قينان " - صحيفة صدى الالكترونية

العصيمي يعلن رفضة لتصرف طالب بمهاجمة تصريحات ” قينان “
رفع طالب في إحدى المدارس، لوحة ينتقد فيها الكاتب الصحفي قينان الغامدي، الذي أثار ضجة كبيرة بهجومه على المعلمين، فيما تدخلت وزارة التعليم ممثلة بمتحدثها مبارك العصيمي للتعليق على اللوحة.
وظهر مكتوبا في اللوحة بجانب صورة قينان: ” لا ولن نقبل التشكيك في مهنية المعلم والمعلمة ” ، تبعتها أبيات شهيرة للشاعر أحمد شوقي في فضل المعلم، وعبارات موجهة للمعلم بشكل عام تشيد بها، وأخيرا كُتب اسم الطالب: طارق بن فرحان المصلوخي العنزي.
وعلق متحدث التعليم مبارك العصيمي على هذا التصرف، عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل ” تويتر ” قائلًا: ” ما قام به هذا الطالب سواء أكان باجتهاد شخصي أو بإيعاز من أحد خطأ، ووزارة التعليم ترفض إقحام بيئة المدرسة والطلاب في مثل هذه المواقف ” .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19395 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ايهديك حن ماصدقنا إن الوضع هدى شوي
وتجي تثيرة ثاني مره
لاتصير ابليس يابابا
واهتم بدروسك🤗
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 2 ساعتين
عين العاقل يا عصيمي
حمادة[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 2 ساعتين
أكل تورتة اعياد الميلاد الشخصية حلال وحق إنساني للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية عند جميع المذاهب الأربعة
أحل الله الاحتفال باعياد الميلاد الشخصية للرجال والنساء في الشريعة الإسلامية إذا كان القصد منه سليم
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ماما حمودة روح حبيبي مكان غير بلد الحرمين قول كلامك هذا فيه
اكل لك ترته وانت ماشي اوكيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 2 ساعتين
هو احد سالك عن الكيكه حلال ولا حرام
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 2 ساعتين
امشي يالله اقري اقري
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18604 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههه الله يسعدك يا خوي الفهد قطع له التورته
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه
مرسيدس[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه القرني قاهرهم 😁😁😁😁😁😁 بالله وش رايك في كراعينها ههههخ
الواقع[ عدد التعليقات: 5163 ] نشر منذ 1 ساعة
قينان هاجم رجال التعليم بكلام عنصري وبغيض والمعلمين كان مفروض منهم توكيل محامين في كل منطقة لرفع دعوى قضائية ضده اما يثبت ما قال او يحاكم شرعا
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 1 ساعة
مرسيدس شكل تقصد موضوع ثاني هههه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 1 ساعة
حمادة ما قلتلك قبل كذى
انت شخص محتاج جغجغة كي تتخلص من العقد والنفسية وترتاح تنام
نعم يالعصيمي كلامك مزبوط
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19395 ] نشر منذ 57 دقيقة
جالس ادور الكراعين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19395 ] نشر منذ 57 دقيقة
مني شايف الا لوحه😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا العصيمي عمل الصحيح فيه طرق اخرى صحيحه يسلكها لاخذ حق المعلمين ولكي لا يتجرأ احد عليهم
رعد ***[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 14 دقيقة
لوكلا” منا شاهد ملايرضيه واقفل فمه لخربت الدنيا . اذا وصل الامر برفع دعوى ظد الكاتب فشهوده وادلته بالصفوف الابتدائىة والمتوسطة خاصة البنين ..مكرر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18604 ] نشر منذ 8 دقائق
هههههههههههههههههه