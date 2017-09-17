⁠⁠⁠⁠⁠مدرب الأخضر يوافق على تدريب نادي الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

بدأت إدارة نادي الشباب، المفاوضات مع البرازيلي هيليو دوس أنجوس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفاً لسامي الجابر المقال من منصبه مؤخراً لسوء النتائج.

وجاء قرار الشباب بالتفاوض مع أنجوس بسبب درايته الكبيرة بالكرة السعودية، خاصة أنه سبق له تدريب المنتخب الأول عام 2007، بجانب أندية نجران والفيصلي والقادسية.

وكان نادي الشباب قد قرر أمس السبت، إنهاء عقد مدربه سامي الجابر، بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية.