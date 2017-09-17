 يخرج طفلة من الغرفة ليطلق النار على رجل - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 17

    سبتمبر

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يخرج طفلة من الغرفة ليطلق النار على رجل




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