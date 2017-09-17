9 علامات تؤكد خيانة زوجك - صحيفة صدى الالكترونية

9 علامات تؤكد خيانة زوجك
تتباهى النساء غالباً بقوة حدسهن، ولكن في بعض الأحيان يعجزن عن قراءة بعض الإشارات الخفية التي تحلل تصرفات زوجها ” الخائن ” ، فتكتشف الأمر بعد فوات الأوان.
تشير بعض تصرفات الرجل إلى رغبته الشديدة في الانفصال، وحتى لا تفاجأ المرأة بقرار حزم الرجل حقيبته والرحيل دون سابق إنذار، قدمت الأخصائية النفسية الروسية، الدكتورة أنيتا أورلوفا بعض الإشارات التي تمكّن المرأة من اكتشاف رغبة زوجها في إنهاء العلاقة.
ونشرت صحيفة Argymenti et Fakti الروسية ملخص خبرة أورلوفا في تقرير مطول عن التغييرات في سلوك الرجل، نختصر فيما يلي أبرز ما جاء فيه:
1- تغيُّر لغة الخطاب
إذا كنت معتادة أن يخبرك زوجك بصفة تلقائية عن حياته الخاصة وعلاقته مع أصدقائه وخططه المستقبلية وأحلامه المهنية، ومن ثم تختفي هذه المحادثات تدريجياً- فذلك دليل على رغبته في الانفصال.
2- تجنُّب الحديث عن المشاعر
ترينه يتجنَّب الخوض في أية حوارات عاطفية، في حين أنه غالباً ما يكتشف بوضوحٍ خطتك الخاصة لتحويل سياق الحوار إلى مجرى عاطفي، ويتهرب من هذه الأحاديث ويغير سياق الحوار، كأن يخوض في أي موضوع آخر لا علاقة له بالمشاعر.
3- لطيف على غير العادة
إذا أصبح لطيفاً جداً وهادئاً على غير العادة، أو يعتمد عبارات وأسماء مستعارة لطيفة في أثناء الحديث معك، وفي بعض الأحيان يصبح أسلوب الرجل رسمياً.
4- تدمير صورة المرأة
في بعض الأحيان، قد يميل الكثير من الرجال إلى تدمير صورة المرأة؛ لأنها الطريقة الأنسب والأسهل لكيلا يشعر بالذنب أو الندم بعد الانفصال عنها.
5- يستخدم ” أنا ” بدل ” نحن ”
يعمد الرجل إلى تغييب أي كلمات تشير إلى استقرار العلاقة، في حين أنه سيحرص على عدم ذكر أي خطط مستقبلية مشتركة. ويستعيض عبارة “نحن” بـ”أنت” ” وأنا ” .
6- يتحدث عن نساء أخريات
تبدأ أسماء نساء أخريات بالظهور، على غرار زميلاته في العمل، أو الفتيات اللاتي يشاركنه تمارين اللياقة البدنية أو حتى علاقاته العاطفية السابقة.
7- يتجنب الحديث عن المستقبل
في حال بادرت بطرح أي سؤال يخص مستقبلكما المشترك، فستشعرين كما لو أن أنفاسه تجمدت. إثر ذلك، سيستنشق الهواء بعمق وكأنه يوافق ضمنياً على طلبك، أو سيعمد إلى الإجابة بطريقة جافة ثم يغير الموضوع بسرعة.
8- يراكِ تافهة
إذا كان في السابق يعتبرك حساسة ورقيقة الطباع ويشعر بأنه ملزَم بحمايتك من العالم بأسره، فستتغير نظرته إلى صفاتك تلك وسيعتبرها تافهة للغاية. علاوة على ذلك، وفي كل مرة تختلفين معه، ستكون ردود فعله قاسية وعنيفة.
9- مستاء
عندما يريد الرجل الانفصال عنك فغالباً ما يميل إلى استخدام عبارات تدل على استيائه من قبيل: ” أنا لا أفهم كيف لا يمكنك حتى التواصل مع أمك! ” … ولهذا السلوك عدة مبررات.
في المقام الأول، يرغب الرجل في تعميق الهوة بينك وبين من حولك على غرار أمك وأصدقائك القدامى، وزملائك وحتى أطفالك.
علاوة على ذلك، يسعى الرجل إلى تسليط الضوء على عيوبك وأخطائك.
ما هي ملامح تغير سلوك الرجال؟
1- أثناء وجودكما في المكان نفسه، يسعى الرجل إلى الانتقال إلى مكان آخر، كما يميل إلى الصمت ويفضل الاهتمام بشؤونه الخاصة بدلاً من التواصل معك.
2- في معظم العلاقات، يكون الرجل هو المبادر دائماً. فعلى سبيل المثال، يتصل بك عدة مرات خلال اليوم. في المقابل، وفجأة يتقلص عدد مكالماته الهاتفية.
3- من الأمور المثيرة للشكوك، انقطاع التواصل بينك وبين شريكك. وقد يحرص الرجل على أن يكون هاتفه برفقته باستمرار.
4- يصبح الرجل غير مبالٍ بدموع شريكته، وفي حال عانقها فذلك مجرد شفقة لا غير. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يستمر في مراقبة ساعته أو هاتفه الجوال طيلة الوقت.
5- عندما تكونين برفقته في مكان جميل، وتودين التقاط سيلفي معه، سيطلب منك أخذ صورة فردية له.
6- قد يتجنب الاتصال بوالديك، رغم حرصه على ذلك في السابق.
7- قد تكون المشاكل المادية أحياناً إحدى العلامات التي تدل على تغير الرجل تجاه المرأة. فيصبح الرجل أكثر بخلاً.
8- تصبح طلباتك دائماً غير معقولة وغير هامة.
9- يصبح أكثر تشبثاً بقراراته، ويتغير موقفه من الأمور بحيث لا تخدم علاقتكما.
10- يخرج أكثر من ذي قبل؛ إذ يكون له حياةٌ اجتماعية أخرى، يُقصيكِ منها كثيراً.
11- يهتم بمظهره أكثر من اللازم دون أي سبب واضح.
12- ظهور شخص آخر في الصور، وتجدينه يتحدث كثيراً عن شخصٍ جديد تعرّف إليه.
13- يتأخر في العمل.. ولا يشتكي.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11014 ] نشر منذ 3 ساعات
وهذه جلسه 😍😍✋اسعدتم مساء
١_هذه ضحكتني لان بعض الرجال بل اغلبهم لايتحدث لزوجته عن علاقاته باصدقائه وعمله وبعضهم يخبرها بكل شيئ وبعضهم يرغب بالتحدث ولكن الطرف الاخر لايعيره اي اهتمام فيكف الرجل عن ذلك ويلزم الصمت وبعضهم اللي قدامه مثل الطوفه 👈ماتفهم يعني مايستفيد من مناقشتها بشيئ فيكف عن الحديث معها وهذا لايعني انه بيطلق كما تبين النقطه لذلك افند النقطه الاولى 😊
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.٢_مااعتقد انها علامه خيانه ايضا 😁 ترى الرجال مو كل عمره معك بيردد لك مشاعره 😂😂😂 اغلبهم افعاله تتجرم مشاعره وانتهينا 😊عجبك اهلا وسهلا ماعجبك عندك اربع حيطان طالما انك اكله شاربه لابسه غير مضطهده ولا مظلومه انضربي ع قلبك وانتي رددي له مشاعرك الجياشه 😂😂لعل وعسى ينطق ابوالهول ويقولك 👈احبك ههههه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11014 ] نشر منذ 3 ساعات
٣_لطيف على غير العاده 😂😂😂هذه والله اني ابرأ لله منها ولكن اتوقع انها تكون دليل لاصار مبسوط من الحب الجديد بيجيك منعنش ومفرفرش وبتشوفين ابتسامته من هنا لهناك 🤗😂😂ومايقولك الا تفضلي يا اميرتي 😁
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.٤_هذه كلها بعد الطلاق يسوونها المرأه تدمر صورة الرجل والرجل يدمر صورة المراءه معروفه هذه اول وسيلة دفاع عن النفس 😊
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.٥_لااااااا هذه الييييييمه 😂😂😂😂😂 سيلفي لحاله وش هالزوج الاهبل قولوا يلتقط معها مئات السلفيات ويمسحها 😁او لاينشرها ع صفحته بالفيس بوك ههههههههه يعني هيك شي 😂😂 بعض النساء تدقق بامور تافهه صراحه قال سيلفي ههههههه
همس ~[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 3 ساعات
يحزم حقيبته ويرحل 😱~
هالكلام بروسيا مو عندنا ؛
الوضع هنا مُختلف كلياً ~
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11014 ] نشر منذ 3 ساعات
٦_يتحدث عن نساء اخريات 🤔وين الخلل ويتحدث طالما هذا عمله وبيئته
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.٧_مادخلت مزاجي 🤔🤔
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.٨_يراك تافهه …دخيل الله تافهه مره وحده هههه بس والله فيه عينات تافهه لااستطيع افند هالنقطه قد يكون الزوج المكلوم مبتلى كان الله في عونه 😊
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.٩_مستاء 🤔 ياكثر المستائين وهم ليسوا بخائنين ولا ناووين الطلاق 😥 عموما النقاط اعلاه كلها ليست مقنعه 😊
ننتظر تحسنون من دراساتكم مره اخرى 😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 3 ساعات
لله يقطع شركم وذالدراسات اللي مهيب صحيحه
ابوبدر[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 3 ساعات
اذا بهالدراسة بتعتقدون بان الرجل خائن اجل الاولى نستدل قوله تعالى (ان كيدهن عظيم) ونعتقد بل بنؤمن بان النساء خائنات لان وصفهن من عند الله اعم واشمل . 😏 بس بالحقيفة الموضوع يختلف .
فالخيانة الله المستعان ممكن تحصل من الطرفين وهذا يعتمد اولا على فكر الطرفين ومدى تقبلهم لفكرة الخيانة اساسا واذا كان العقل لديهم ارض خصبة لتقبل مثل هالفكرة سواءا الرجل او المرأة واذا كانت علاقة احدهما مع الشريك يشوبها كدر ومشاكل فهذا يدعم الفكرة وبيكون كحفزا للخيانة .
نسأل الله السلامة للرجال والنساء
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18604 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18604 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا شين الدراسه ومن جابها الى غصب. تدخلون الشك. بين الحليلين. والله اللي يسمع لكم غبي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14444 ] نشر منذ 2 ساعتين
رقم 6 أكبر دلييييل 😐
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 2 ساعتين
دانه هل تقصدين رقم سته صحيح
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18604 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههه ليش يادانه. فينك من مقولة لسان الخاطب عسل
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 2 ساعتين
وبعد الخطبه يصير بصل ههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14444 ] نشر منذ 2 ساعتين
يس يالفهد افرض جاب اسمه وحده ع لسانه بالغلط وش بيكون ردة فعل زوجته ع طول بيروح بالها ان معاه وحده عشان كذا قلت ذا اكبر دليل 😅
محرومتي وشو المثل هذا ☺️
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 2 ساعتين
6 – قد يتجنب الاتصال بوالديك، رغم حرصه على ذلك في السابق.
مو اللي انتي قلتي
M-512[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة
مساء الخير /الرجل له مشاعر واحاسيس نفس المرأة تماماً لكن مشاعر الرجل بسيطة وواضحة الرجل يريد بحياته امرأة تحبه وتكون دائما في نظره حب حياته وهو يحب الزوجة ألتي دائماً تمدحه على كل شئ يفعله وترفع معنوياته الأيجابية علشان تكون العلاقة الزوجية ناجحة بين الطرفين ، للأسف الشديد انا كرجل دائما انجرح واشوف كلمات من النساء باالأانستقرام ومواقع التواصل الاجتماعي في النت عن كره البنات الشديد لنا للأسف الشديد هي دائما تنظر ان كل الشباب فاسدين وهذا غلط خطير جداً الله سبحانه وتعالى خلق الرجال انواع فيه المحترم وفيه العكس فأنا اقول السبب الراجع ورا كره البنات بمواقع التواصل الاجتماعي هو التاريخ المؤلم للجرائم ألي كتبت على مرر التاريخ وهذا الشئ جعل البنات دائما ينظرن لرجال انهم ليسوا ببشر انما وحوش قذرة وهذا خطأ فادح جداً فيه رجال سطروا اسمائهم في التاريخ من افعالهم في الحروب ورجال المواهب في التاريخ الرياضي والعالمي في الأخير انا حاب اقول انا الحمدلله ماعمري اهنت امرأة في حياتي أبداً ودائماً احترمها وانظر لها انها هي سعادتي في الحياة ولا عمري اهنت انسانة بمواقع التواصل الاجتماعي ابدا وشكرا لكل.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4517 ] نشر منذ 1 ساعة
ملينا وكلينا من مواضيع الخيانه😷😊 وراح تقوم ناقه صالح وبعدها منتهت😊😁😁😁😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14444 ] نشر منذ 1 ساعة
6 يتحدث عن نساء أخريات ’’ إللي فوووووق قصدي
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4517 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه ماخبرنا تمارين لياقه رجال وحريم عندنا😊😁كلام دنو❤رقم 6 اول شي مو اخر الموضوع😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 1 ساعة
هههه انتي تلقطين رقم تعليق امل ماتقراين الخبر
يعني سوالف امل عندك اهم من التقرير ههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 1 ساعة
من لايخاف ربه بيخون ومن يخاف ربه مايخون بس الحريم بعضهم ماتفرق بين الخيانه والحلال وغيره
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18604 ] نشر منذ 1 ساعة
مساء الخير اخوي M-512
اخوي. لا تعمم مو كل البنات يكرهن الرجال ولا كل الرجال يكرهون البنات. والخير والشر موجود في كل مكان. وزمان و انسان لو نظر الواحد لنفسه لوجد فيها نزعة خير ونزعة شر. والله يهدي الجميع.
بس ملاحظه ان عدد تعليقاتك 68. والاسم معنا من سنين. هل منتحل الاسم والى مغير الايميل
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14444 ] نشر منذ 1 ساعة
لا والله ما قصدي الا الخبر اقولك وش ماكل اليوم وش فيك دايخ 😂😫
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 59 دقيقة
معك حق متغدي ضبان برياني وملوخية ارانب بالاندومي الاندونيسيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 59 دقيقة
انا قراءت مثل ماقالت جنوبيه النص الاخير من الخبر
alfahd42[ عدد التعليقات: 11895 ] نشر منذ 59 دقيقة
وهم ليه يحطون ارقام مرتين يوهقوني مع دنو
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14444 ] نشر منذ 45 دقيقة
بالعافيه عليك لا عادي الله يسعدك 😊