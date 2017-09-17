9 علامات تؤكد خيانة زوجك - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تتباهى النساء غالباً بقوة حدسهن، ولكن في بعض الأحيان يعجزن عن قراءة بعض الإشارات الخفية التي تحلل تصرفات زوجها ” الخائن ” ، فتكتشف الأمر بعد فوات الأوان.

تشير بعض تصرفات الرجل إلى رغبته الشديدة في الانفصال، وحتى لا تفاجأ المرأة بقرار حزم الرجل حقيبته والرحيل دون سابق إنذار، قدمت الأخصائية النفسية الروسية، الدكتورة أنيتا أورلوفا بعض الإشارات التي تمكّن المرأة من اكتشاف رغبة زوجها في إنهاء العلاقة.

ونشرت صحيفة Argymenti et Fakti الروسية ملخص خبرة أورلوفا في تقرير مطول عن التغييرات في سلوك الرجل، نختصر فيما يلي أبرز ما جاء فيه:

1- تغيُّر لغة الخطاب

إذا كنت معتادة أن يخبرك زوجك بصفة تلقائية عن حياته الخاصة وعلاقته مع أصدقائه وخططه المستقبلية وأحلامه المهنية، ومن ثم تختفي هذه المحادثات تدريجياً- فذلك دليل على رغبته في الانفصال.

2- تجنُّب الحديث عن المشاعر

ترينه يتجنَّب الخوض في أية حوارات عاطفية، في حين أنه غالباً ما يكتشف بوضوحٍ خطتك الخاصة لتحويل سياق الحوار إلى مجرى عاطفي، ويتهرب من هذه الأحاديث ويغير سياق الحوار، كأن يخوض في أي موضوع آخر لا علاقة له بالمشاعر.

3- لطيف على غير العادة

إذا أصبح لطيفاً جداً وهادئاً على غير العادة، أو يعتمد عبارات وأسماء مستعارة لطيفة في أثناء الحديث معك، وفي بعض الأحيان يصبح أسلوب الرجل رسمياً.

4- تدمير صورة المرأة

في بعض الأحيان، قد يميل الكثير من الرجال إلى تدمير صورة المرأة؛ لأنها الطريقة الأنسب والأسهل لكيلا يشعر بالذنب أو الندم بعد الانفصال عنها.

5- يستخدم ” أنا ” بدل ” نحن ”

يعمد الرجل إلى تغييب أي كلمات تشير إلى استقرار العلاقة، في حين أنه سيحرص على عدم ذكر أي خطط مستقبلية مشتركة. ويستعيض عبارة “نحن” بـ”أنت” ” وأنا ” .

6- يتحدث عن نساء أخريات

تبدأ أسماء نساء أخريات بالظهور، على غرار زميلاته في العمل، أو الفتيات اللاتي يشاركنه تمارين اللياقة البدنية أو حتى علاقاته العاطفية السابقة.

7- يتجنب الحديث عن المستقبل

في حال بادرت بطرح أي سؤال يخص مستقبلكما المشترك، فستشعرين كما لو أن أنفاسه تجمدت. إثر ذلك، سيستنشق الهواء بعمق وكأنه يوافق ضمنياً على طلبك، أو سيعمد إلى الإجابة بطريقة جافة ثم يغير الموضوع بسرعة.

8- يراكِ تافهة

إذا كان في السابق يعتبرك حساسة ورقيقة الطباع ويشعر بأنه ملزَم بحمايتك من العالم بأسره، فستتغير نظرته إلى صفاتك تلك وسيعتبرها تافهة للغاية. علاوة على ذلك، وفي كل مرة تختلفين معه، ستكون ردود فعله قاسية وعنيفة.

9- مستاء

عندما يريد الرجل الانفصال عنك فغالباً ما يميل إلى استخدام عبارات تدل على استيائه من قبيل: ” أنا لا أفهم كيف لا يمكنك حتى التواصل مع أمك! ” … ولهذا السلوك عدة مبررات.

في المقام الأول، يرغب الرجل في تعميق الهوة بينك وبين من حولك على غرار أمك وأصدقائك القدامى، وزملائك وحتى أطفالك.

علاوة على ذلك، يسعى الرجل إلى تسليط الضوء على عيوبك وأخطائك.

ما هي ملامح تغير سلوك الرجال؟

1- أثناء وجودكما في المكان نفسه، يسعى الرجل إلى الانتقال إلى مكان آخر، كما يميل إلى الصمت ويفضل الاهتمام بشؤونه الخاصة بدلاً من التواصل معك.

2- في معظم العلاقات، يكون الرجل هو المبادر دائماً. فعلى سبيل المثال، يتصل بك عدة مرات خلال اليوم. في المقابل، وفجأة يتقلص عدد مكالماته الهاتفية.

3- من الأمور المثيرة للشكوك، انقطاع التواصل بينك وبين شريكك. وقد يحرص الرجل على أن يكون هاتفه برفقته باستمرار.

4- يصبح الرجل غير مبالٍ بدموع شريكته، وفي حال عانقها فذلك مجرد شفقة لا غير. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يستمر في مراقبة ساعته أو هاتفه الجوال طيلة الوقت.

5- عندما تكونين برفقته في مكان جميل، وتودين التقاط سيلفي معه، سيطلب منك أخذ صورة فردية له.

6- قد يتجنب الاتصال بوالديك، رغم حرصه على ذلك في السابق.

7- قد تكون المشاكل المادية أحياناً إحدى العلامات التي تدل على تغير الرجل تجاه المرأة. فيصبح الرجل أكثر بخلاً.

8- تصبح طلباتك دائماً غير معقولة وغير هامة.

9- يصبح أكثر تشبثاً بقراراته، ويتغير موقفه من الأمور بحيث لا تخدم علاقتكما.

10- يخرج أكثر من ذي قبل؛ إذ يكون له حياةٌ اجتماعية أخرى، يُقصيكِ منها كثيراً.

11- يهتم بمظهره أكثر من اللازم دون أي سبب واضح.

12- ظهور شخص آخر في الصور، وتجدينه يتحدث كثيراً عن شخصٍ جديد تعرّف إليه.

13- يتأخر في العمل.. ولا يشتكي.